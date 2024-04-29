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МВД признало DW Беларусь экстремистским формированием

Издание Deutsche Welle признано в Российской Федерации СМИ-иноагентом, теперь оно внесено и экстремистский список белорусского МВД.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 апр — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси признало белорусскую службу Deutsche Welle экстремистским формированием.

Данная информация содержится в обновленном перечне организаций, формирований, ИП, причастных к экстремистской деятельности, который находится в открытом доступе на сайте МВД.

«DW Беларусь» (Немецкая волна Беларусь) внесена 29 апреля 2024 года в экстремистский список по номером 198.

Как следует из информации на сайте ведомства, группа граждан из числа создателей, администраторов и иных участников интернет-ресурсов под общим названием «DW Беларусь» осуществляет экстремистскую деятельность.