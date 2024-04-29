МВД признало DW Беларусь экстремистским формированием

МИНСК, 29 апр — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси признало белорусскую службу Deutsche Welle экстремистским формированием.
Данная информация содержится в обновленном перечне организаций, формирований, ИП, причастных к экстремистской деятельности, который находится в открытом доступе на сайте МВД.
«DW Беларусь» (Немецкая волна Беларусь) внесена 29 апреля 2024 года в экстремистский список по номером 198.
Как следует из информации на сайте ведомства, группа граждан из числа создателей, администраторов и иных участников интернет-ресурсов под общим названием «DW Беларусь» осуществляет экстремистскую деятельность.