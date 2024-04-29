Стало известно о задержании поджигателей вертолета Ка-32 на аэродроме в Москве

Воздушное судно было зачехлен, в день инцидента оно находилось на техническом обслуживании. На месте криминалисты обнаружили сумку для сменной обуви, литровую бутылку с запахом горючей жидкости, монтировку, а также колючую проволоку, платок и перчатки.