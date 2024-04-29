На Левобережье из-за штормового ветра павильон снёс омичку

На кадрах видно, как палатка, установленная на Ватутина, 3 к.1, чуть не убила прохожую. Порывом ветра конструкцию перевернуло — она подцепила омичку и закрутила почти на 360 градусов. По информации телеграм-канала Mash Siberia, пострадавшую с ушибом брови отправили к врачам.