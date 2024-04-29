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На Левобережье из-за штормового ветра павильон снёс омичку

Страшный момент попал на видео.

Источник: Om1.ru

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлён инцидент, произошедший в Омске из-за штормового ветра. Накануне порывы доходили до 21 м/с.

На кадрах видно, как палатка, установленная на Ватутина, 3 к.1, чуть не убила прохожую. Порывом ветра конструкцию перевернуло — она подцепила омичку и закрутила почти на 360 градусов. По информации телеграм-канала Mash Siberia, пострадавшую с ушибом брови отправили к врачам.

В городской администрации сообщили, что павильон установлен незаконно. Информацию передали в департамент контроля для того, чтобы конструкцию включили в план выноса.

Ранее мы писали, что к 9 мая в Омскую область придёт непогода. На регион обрушатся дожди и снегопад.