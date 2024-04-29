В Уфе 11 человек скончались от отравления алкоголем

В Башкирии обнародована статистика смертности от отравления алкоголем. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, за первые три месяца 2024 года в республике не стало 38 человек, что почти в 1,5 раза меньше, чем было в прошлом году (54 смертей).
Больше всего летальных исходов было зарегистрировано в Уфе. В столице от некачественного спиртного погибли 11 человек.
На втором месте по смертности Стерлитамак и Туймазы, где отмечено по три смерти. Тройку лидеров антирейтинга замыкают Абзелиловский и Калтасинский районы, где от отравления скончались по два человека.