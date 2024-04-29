В Уфе 11 человек скончались от отравления алкоголем

В Башкирии обнародована статистика смертности от отравления алкоголем. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, за первые три месяца 2024 года в республике не стало 38 человек, что почти в 1,5 раза меньше, чем было в прошлом году (54 смертей).