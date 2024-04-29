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В Уфе 11 человек скончались от отравления алкоголем

В Башкирии от алкогольных отравлений умерло 38 человек.

В Башкирии обнародована статистика смертности от отравления алкоголем. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, за первые три месяца 2024 года в республике не стало 38 человек, что почти в 1,5 раза меньше, чем было в прошлом году (54 смертей).

Больше всего летальных исходов было зарегистрировано в Уфе. В столице от некачественного спиртного погибли 11 человек.

На втором месте по смертности Стерлитамак и Туймазы, где отмечено по три смерти. Тройку лидеров антирейтинга замыкают Абзелиловский и Калтасинский районы, где от отравления скончались по два человека.

несчастный случай