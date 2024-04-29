Казахстан вернул в доход государства деньги, изъятые у олигархов

Предприятие прокомментировало информацию о покупке частным лицом в Казахстане 117 списанных советских истребителей с целью передать их Украине. Эту информацию назвали несоответствующей действительности. Отмечается, что по условиям действующих договоров вся авиатехника будет утилизирована на территории балансодержателей.