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Казахстан вернул в доход государства деньги, изъятые у олигархов

Комитет по возврату активов генеральной прокуратуры Казахстана дополнительно обратил в доход государства 40 миллиардов тенге (более $90 млн), изъятых у олигархов.

Источник: Reuters

Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

В сообщении отмечается, что комиссия одобрила соглашения о добровольном возврате государству незаконно приобретенных активов на сумму в 40 млрд тенге.

«Возвращенные средства будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, по подписанному соглашению, лица, попавшие под действие закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов», построят два инфраструктурных объекта в городах Астане и Шымкенте.

До этого казахстанское государственное предприятие «Казспецэкспорт» опровергло информацию о продаже Украине военных самолетов, пишет RT.

Предприятие прокомментировало информацию о покупке частным лицом в Казахстане 117 списанных советских истребителей с целью передать их Украине. Эту информацию назвали несоответствующей действительности. Отмечается, что по условиям действующих договоров вся авиатехника будет утилизирована на территории балансодержателей.