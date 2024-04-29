Суд по делу Бишимбаева и Байжанова отложили на 3 дня

Судья Айжан Кульбаева спросила адвокатов Байжанова о мнении по ходатайству — защитник заявил, что не возражает, но попросил 2−3 дня на изучение нового обвинительного акта, поскольку прокуратура не просто сняла обвинение по одной из статей, но и иначе сформулировала его.