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Суд по делу Бишимбаева и Байжанова отложили на 3 дня

Заседание по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова отложили на 3 дня — такое решение приняла судья после ходатайства прокуратуры, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: t.me/Jogargy_sot

Сегодня в суде сторона обвинения заявила, что с Байжанова решили «снять» одну из статей УК РК — прокурор ходатайствовал о том, чтобы убрать из обвинения статью 434 УК РК, то есть недонесение о преступлении.

Судья Айжан Кульбаева спросила адвокатов Байжанова о мнении по ходатайству — защитник заявил, что не возражает, но попросил 2−3 дня на изучение нового обвинительного акта, поскольку прокуратура не просто сняла обвинение по одной из статей, но и иначе сформулировала его.

«Мы не возражаем, но поскольку тут идет новая формулировка, новые доводы, нам требуется время — мы должны получить в письменном виде этот обвинительный акт, согласовать с моим подзащитным. Просим предоставить время — 2−3 дня», — заявил адвокат Байжанова Газиз Ынтыкбаев.

Судья приняла решение перенести заседание на 2 мая на 10:00, чтобы дать адвокатам Байжанова время.