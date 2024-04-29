Задержали подозреваемых в убийстве мужчины у «Галереи Чижова» в Воронеже

«Благодаря грамотно спланированным следственным и процессуальным действиям следователям СК во взаимодействии с сотрудниками полиции в кратчайшие сроки удалось установить троих подозреваемых. В ближайшее время они будут доставлены к следователю СК для проведения допросов, обысковых мероприятий, и иных необходимых следственных и процессуальных действий», — прокомментировали в ведомстве.