Спасатели разобрали завалы на Молодогвардейской

В МЧС Росси по Омской области сообщили о том, что в 16:00 завершились работы по разбору завалов на Молодогвардейской, 39. Напомним, что сообщение об обрушении поступило 28 апреля в 20:44.
На месте работали от МЧС России 74 человека личного состава, было задействовано и 12 единиц техники. Пострадавших нет. Площадь обрушения составила 225 квадратных метров.
Вскоре после информации об обрушении в прокуратуре сообщили об организации проверки по факту обрушения аварийного дома. По данным надзорного ведомства, департамент жилищной политики должен был расселить весь дом до октября 2023 года. Однако в настоящее время на принудительном исполнении находится решение суда о расселении одного жилого помещения.
«В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения органами местного самоуправления требований жилищного законодательства», — пояснили в прокуратуре по Омской области.