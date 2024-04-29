Спасатели разобрали завалы на Молодогвардейской

Вскоре после информации об обрушении в прокуратуре сообщили об организации проверки по факту обрушения аварийного дома. По данным надзорного ведомства, департамент жилищной политики должен был расселить весь дом до октября 2023 года. Однако в настоящее время на принудительном исполнении находится решение суда о расселении одного жилого помещения.