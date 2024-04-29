Прокуратура Башкирии взяла на контроль аварию с шестью пострадавшими

Прокуратура Башкирии взяла на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту аварии в Иглинском районе. Помимо прочего, как сообщили в надзорном ведомстве, будет проведена проверка по исполнению законодательства о несовершеннолетних. При наличии оснований стоит ожидать принятие мер прокурорского реагирования.