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Прокуратура Башкирии взяла на контроль аварию с шестью пострадавшими

Прокуратура Башкирии взяла на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту аварии в Иглинском районе. Помимо прочего, как сообщили в надзорном ведомстве, будет проведена проверка по исполнению законодательства о несовершеннолетних. При наличии оснований стоит ожидать принятие мер прокурорского реагирования.

Источник: МЧС России по РБ

Напомним, ДТП случилось сегодня, 29 апреля. Volkswagen Passat улетел в кювет и перевернулся на крышу. В результате пострадали 6 человек, все они остаются под присмотром врачей. Стоит отметить, что трое из пассажиров — несовершеннолетние.

Прокуратура