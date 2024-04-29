Могут ли Байжанову смягчить наказание из-за нового обвинения прокуратуры

«Ко мне приходил Бауржан Мусин четыре раза. После отбоя меня вытащили из камеры. Я пошел к нему — и рядом Бишимбаев стоит: он хотел встречу организовать. Я сразу развернулся, ушел. Администрации сказал, чтобы больше не подходил ко мне, потому что я и адвокаты не просили. Но он все равно 2−3 раза приходил и всегда пытался поставить (настроить — прим. ред.) меня против семьи Салтанат. Бауржан Мусин — не знаю кто он. Все говорят, что он общественник», — говорил подсудимый.