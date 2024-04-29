Могут ли Байжанову смягчить наказание из-за нового обвинения прокуратуры

Какие статьи вменяли Байжанову Согласно первому обвинительному акту, зачитанному в суде, Байжанов нарушил две статьи уголовного кодекса:
- статья 432 УК РК «Укрывательство преступления». За ее нарушение предусмотрен штраф до 6 000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы до 6 лет, либо лишение свободы на тот же срок;
- статья 434 УК РК «Недонесение о преступлении». Эта статья предусматривает такое же наказание, как и ст.432. Какую статью прокуратура предложила убрать из обвинения Прокурор Саяхат Нурбеков сегодня ходатайствовал об исключении из обвинения статьи 434 УК РК «Недонесение о преступлении», оставив только «Укрывательство преступления».
Какое наказание по статьям могло быть
В Уголовном кодексе РК есть статья 58 «Назначение наказания по совокупности уголовных правонарушений». Согласно ей, при нарушении нескольких статей УК РК, наказание назначается за каждое преступление отдельно, а затем наказания складываются — менее строгое поглощается более строгим, либо происходит полное или частичное сложение наказаний.
Максимальный срок за нарушение статей 434 и 432 УК РК — до 6 лет лишения свободы. Поэтому согласно статье 11 УК РК, это тяжкие преступления.
«Если совокупность уголовных правонарушений включает в себя тяжкое или особо тяжкое преступление, то окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим или путем частичного или полного сложения наказаний. При этом окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать 20 лет».
Таким образом, при самом суровом вердикте со сложением наказаний Байжанов мог получить максимум 12 лет лишения свободы. Какое наказание может быть теперь Если в обвинении Байжанова останется только одна 432 статья УК РК, как сегодня ходатайствовал прокурор, максимальный срок по ней составит 6 лет лишения свободы.
Напомним, сегодня по делу Куандыка Бишимбаева должны были начаться прения сторон. Но утреннее заседание продлилось всего несколько минут — конвой не привез подсудимых. Судья отложила заседание до 14:30.
Уже после обеда на продолжившемся заседании суда по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова прокурор выступил с ходатайством об изменении обвинения в отношении второго подсудимого. В итоге было принято решение отложить рассмотрение дела на 3 дня. Об этом попросили защитники Байжанова, так как прокуратура не просто сняла обвинение по одной из статей, но и иначе сформулировала его.
Позже также стало известно, что именно изменилось в обвинительном акте в отношении Байжанова. Сегодня пересмотр обвинительного акта в отношении Байжанова прокомментировал и брат погибшей Салтанат Нукеновой, отметив, что исключение одной из статей было ожидаемо.
Участие Бахытжана Байжанова в деле Куандыка Бишимбаева
Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова — гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии — в убийстве. 12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца.
Под стражу взяли также директора «Гастроцентра» Бахытжана Байжанова — родственника обвиняемого, — в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.
По словам Бишимбаева, в день смерти Салтанат Нукеновой он звонил Бахытжану Байжанову, затем Байжанов приехал в ресторан, где следил за «спящей» Салтанат. Позже он вызвал скорую. Сам Байжанов в своих показаниях попросил прощения за свои действия и рассказал, почему не вмешался в происходящее.
«Я уже давно знал, что они постоянно ссорятся, и что Бишимбаев поднимает руку на Салтанат. Привык к этому настолько, что это даже не вызывало у меня удивления. Мне по-человечески было жаль, но мой казахский менталитет, казахское воспитание и мой скромный характер не позволяли мне указывать и давать советы Бишимбаеву», — говорил он.
Кроме того, в суде Бахытжан Байжанов заявлял о давлении, которое, с его слов, на него оказывали в СИЗО. Байжанов тогда отметил, что эти встречи проходили там, где, как он отметил, «есть камеры и там все записи, можно все это восстановить».
«Ко мне приходил Бауржан Мусин четыре раза. После отбоя меня вытащили из камеры. Я пошел к нему — и рядом Бишимбаев стоит: он хотел встречу организовать. Я сразу развернулся, ушел. Администрации сказал, чтобы больше не подходил ко мне, потому что я и адвокаты не просили. Но он все равно 2−3 раза приходил и всегда пытался поставить (настроить — прим. ред.) меня против семьи Салтанат. Бауржан Мусин — не знаю кто он. Все говорят, что он общественник», — говорил подсудимый.
После в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД сообщили о проверке после слов, сказанных подсудимым Байжановым. Однако позже судья заявила, что прокуратура не подтвердила факт давления Бишимбаева на Байжанова.