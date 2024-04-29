Актера Депардье, прописанного в Новосибирске, задержали во Франции

Так, 53-летняя художница-постановщица утверждает, что во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году Депардье схватил ее и трогал за талию, живот и грудь. Чтобы остановить его, потребовалось вмешательство третьих лиц. Актера заставили извиниться, в ответ на это он сказал: «Прошу прощения, так как необходимо извиняться…». Также, по словам пострадавшей, после инцидента он регулярно звонил ей и оскорблял.