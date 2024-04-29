Задержан подозреваемый в убийстве двух человек

24 апреля 2024 года в частном домовладении, расположенном в селе Кагальник Азовского района обнаружены тела двух человек с признаками насильственной смерти: 25 -летней женщины и 36-летнего мужчины. В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий на территории Краснодарского края задержан 32-летний знакомый погибшей женщины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления Следственного комитета РФ по Ростовской области.

— Мужчина допрошен следователем в качестве подозреваемого. Свою вину в совершении преступления он признал полностью. С его слов ножевые ранения женщине и мужчине он нанес на почве ревности. В настоящее время с участием подозреваемого выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.