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Гвардейцы нашли потерявшегося ребенка в Жанаозене

В Жанаозене войсковой наряд воинской части 5548 РгК «Батыс» Нацгвардии течение получаса смог найти потерявшегося четырехлетнего ребенка, передает DKNews.kz.

Этот случай, произошел 26 апреля 2024 года околов 20:00 часов, на рацию дежурного по войсковым нарядам старшего лейтенанта Дүкиева Биржана поступила информации о том, потерялся четырехлетний ребенок, который играл во дворе своего дома. Ориентировка незамедлительно была передана всем службам и патрулям.

Услышав ориентировку все воисковые наряды начали поиск ребенка по всем микрорайонам города Жанаозен.

В этот же вечер около 20 часов 30 минут, войсковой наряд в составе начальника патруля рядового Андрея Шкуропата, патрульных рядовых Акылбека Айткалиева и Жолан Нургиса, заметили плачущего малыша, в одном из дворов микрорайоне подходящего по ориентировке. Подойдя к нему, узнали от него о том, что, он потерялся.

Благодаря грамотным и своевременным действиям военнослужащих Национальной гвардии РК малыша, тут же отвезли в ближайший опорный участок полиции, где был передан в руки матери.

За проявленную бдительность при выполнении задач по охране общественного порядка и ревностное исполнение воинского долга военнослужащие представлены на поощрение правами командира воинской части 5548.