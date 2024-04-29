Гвардейцы нашли потерявшегося ребенка в Жанаозене

В этот же вечер около 20 часов 30 минут, войсковой наряд в составе начальника патруля рядового Андрея Шкуропата, патрульных рядовых Акылбека Айткалиева и Жолан Нургиса, заметили плачущего малыша, в одном из дворов микрорайоне подходящего по ориентировке. Подойдя к нему, узнали от него о том, что, он потерялся.