Брестские пограничники пресекли попытку ввоза наркотиков в Беларусь



При прохождении пограничного контроля 26 апреля в пункте пропуска «Брест» в микроавтобусе, следовавшем из Польши в Беларусь, у гражданина России было обнаружено вещество растительного происхождения темно-зеленого цвета.



Согласно экспертизе, вещество массой 1,96 г является гашишем. Он был спрятан в банке из-под газированного напитка. Мужчина, пытавшийся ввезти наркотик, пояснил, что с осени прошлого года проживал во Франции. По возвращении домой он хотел сделать подарок друзьям.



Подарки, впрочем, придется отложить. За незаконное перемещение через границу и незаконный оборот наркотического средства в отношении россиянина возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.328−1 и ч.2 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси. Молодому человеку грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас россиянин находится в изоляторе временного содержания пограничной группы.