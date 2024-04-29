В Ташкенте арестовали мужчину, который избивал своего сына в машине

Напомним, что мужчина терроризирует всю свою семью — бьет детей и жену. Ситуацию взяла под контроль детский омбудсман.
Выяснилось, что на видео запечатлен момент, когда отец приехал за сыном из Денауского района Сурхандарьинской области. Тот находился в строительном магазине своего дяди в Ташкенте.
43-летний мужчина заявил, что хочет забрать сына с собой. Парень ответил, что не хочет ехать с отцом, а также выразил нежелание жить с родителями из-за постоянных ссор. В результате мужчина избил несовершеннолетнего и попытался усадить его в машину.
Чиланзарское ОВД провело доследственную проверку по факту произошедшего. В итоге 27 апреля мужчину арестовали на пять суток по статьям 183 (мелкое хулиганство) и 185−2 (ношение холодного оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия) Кодекса об административной ответственности.
Уточняется, что в феврале матери мальчика выдали охранный ордер из-за постоянных ссор с супругом.