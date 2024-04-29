В Ташкенте арестовали мужчину, который избивал своего сына в машине

43-летний мужчина заявил, что хочет забрать сына с собой. Парень ответил, что не хочет ехать с отцом, а также выразил нежелание жить с родителями из-за постоянных ссор. В результате мужчина избил несовершеннолетнего и попытался усадить его в машину.