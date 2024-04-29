«Со злости бросила плачущего сына на пол». Молодая мама убила новорожденного ребенка в Солигорске

Когда следователи проверили телефон фигурантки, то обнаружили, что в день трагедии она не выпускала его из рук. В нем осталась череда поисковых запросов: с самого утра она просматривала страницы с информацией: как передать ребенка в приют, смерти детей в результате падения, смерти детей под одеялом, обсуждения трагедий на форумах и схожий контент. При этом, будучи медиком, она не спешила оказать первую медпомощь своему сыну, а звонок в «103» поступил спустя не менее 10 минут после происшествия.