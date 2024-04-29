«Со злости бросила плачущего сына на пол». Молодая мама убила новорожденного ребенка в Солигорске

В Солигорске молодая мама убила новорожденного сына. Подробности сообщили в УСК по Минской области.
Трагедия произошла в ноябре 2023-го. Бригада скорой помощи прибыла по вызову мамы новорожденного ребенка, появившегося на свет всего 11 дней назад. Женщина заявила, что ее малыш упал с пеленального столика и почти не подает признаков жизни. Прибывшие медики диагностировали перелом свода черепа и ушиб головного мозга. Ребенка госпитализировали в реанимацию, где в течение нескольких часов медики вели борьбу за его жизнь, но, увы, спасти ребенка не удалось.
Следователям 19-летняя мама мальчика сказала, что хотела поменять подгузник и оставила ребенка на пару минут без присмотра на пеленальном столике, а когда вернулась, он был на полу. В тот момент женщина была дома одна. И когда ребенок упал, она сразу позвонила родным и в скорую помощь.
Однако слова молодой мамы вызвали сомнения у следователя. Например, женщина сказала, что ножки ребенка свисали с пеленального столика, но у такого малыша это физически было невозможно. Кроме того, пеленальный столик был совмещен с кроваткой и оборудован внушительными бортами. А когда солигорчанке стали задавать уточняющие вопросы, она стала путаться в своем рассказе, «выдавая» все новые и новые версии произошедшего. А потом и вовсе спросила, какое наказание ее ждет, если она расскажет правду.
И призналась, что, когда осталась с ребенком в квартире одна, без мужа и матери, малыш расплакался. От злости, что его никак не получается успокоить, она бросила кроху на пол.
— Фигурантку задержали, но спустя несколько дней она отказалась от своих признаний, сославшись на послеродовую депрессию, — прокомментировали в УСК.
Чтобы раскрыть все детали произошедшего следователи изучили не только реальную, но и виртуальную жизнь подозреваемой.
Выяснилось, что с будущим мужем, обеспеченным и взрослым мужчиной, девушка познакомилась, будучи студенткой медколледжа. В феврале 2023-го, когда солигорчанка забеременела, пара расписалась. Получив медобразование, девушка недолго поработала в местной больнице и ушла в декретный отпуск. Вернувшись из роддома, девушка жила у своей матери с малышом, а супруг ее навещал. И в день трагедии он услышал от молодой жены, как он подумал, шуточную фразу о ребенке: «Может его сдать в детдом?».
Когда следователи проверили телефон фигурантки, то обнаружили, что в день трагедии она не выпускала его из рук. В нем осталась череда поисковых запросов: с самого утра она просматривала страницы с информацией: как передать ребенка в приют, смерти детей в результате падения, смерти детей под одеялом, обсуждения трагедий на форумах и схожий контент. При этом, будучи медиком, она не спешила оказать первую медпомощь своему сыну, а звонок в «103» поступил спустя не менее 10 минут после происшествия.
— Эксперты установили, что травмы, которые получил ребенок, характерны для падения с высоты более 1,5 метров, что гораздо выше пеленального столика, или той, что указывала мать следствию, но с применением физической силы для броска о пол, — указали в пресс-службе.
Так подтвердилось стойкое намерение женщины избавиться от малыша любым способом. Солигорчанку будут судить за убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии (п. 2 ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси). Женщина заключена под стражу.