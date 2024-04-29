Пик паводка ожидается в Атырауской области в ближайшие дни — премьер

АСТАНА, 29 апр — Sputnik. Благодаря принятым мерам удалось защитить Западно-Казахстанскую область от большой воды, следующая задача — защитить Атырау, заявил премьер Казахстана Олжас Бектенов.
Глава Кабмина Бектенов провел оперативное совещание по паводковой ситуации на западе страны, где продолжительное время ведется усиленная работа по защите региона от большой воды.
Ситуация в Западно-Казахстанской области
Он поставил перед руководством Атырауской области задачу по максимальной защите города и населенных пунктов от приближающихся паводковых вод. Поручено организовать работу по аналогии с Западно-Казахстанской областью, где превентивные противопаводковые мероприятия, мобилизация военнослужащих и спасателей из 14 регионов с учетом привлеченной инженерной техники позволили пройти пик без масштабных разрушений.
К работе в Западно-Казахстанской области было привлечено свыше 11 тысяч человек и порядка 2 тысяч единиц техники. Возведены защитные сооружения, протяженностью порядка 150 км.
По данным акимата, на сегодня жители 900 домов уже вернулись в свои жилища.
«Ситуация с паводками стабилизируется. В Западно-Казахстанской области пик большой воды пройден. Здесь надо отметить слаженную работу всех привлеченных подразделений. Благодаря совместным действиям не допущено подтопление 84 населенных пунктов, а также минимизированы последствия паводков в регионе. Сейчас новой угрозы подтопления домов нет», — отметил Олжас Бектенов.
Ситуация с паводком в Атырауской области
Главной задачей на сегодня является подготовка Атырауской области. Ежедневно уровень воды реки Жайык поднимается, сообщает пресс-служба премьер-министра. До опасной отметки остается порядка 100 см.
«Сейчас большая вода идет в Атыраускую область, пик ожидается в ближайшие дни. Нужно мобилизовать все силы, использовать опыт Западно-Казахстанской области по привлечению дополнительных сил из других регионов. Необходимо обеспечить ежечасный мониторинг уровня воды, увеличить протяженность и высоту защитных дамб. Нам нужно отстоять регион и не допустить подтоплений».
На сегодня в Атырауской области для проведения аварийно-спасательных работ задействовано свыше 13 тысяч человек и более 1 200 единиц техники.
В регионе построено более 500 км дамб, в том числе 242 км вдоль жилых массивов в городе Атырау, использовано более 4,8 млн единиц мешкотары.
В устье реки, на Каспийском море, продолжаются дноуглубительные работы: выкопано 1 408 м и изъято 11 538 кубометров грунта.
Опасность паводков пройдена
В заключение глава правительства отметил, что в основном по стране опасность паводков пройдена.
«Президентом поставлена приоритетная задача по восстановлению поврежденных природной стихией домов, возвращению пострадавших граждан к нормальной жизни. Мы должны направить все наши усилия на строительство и ремонт социальных объектов, жилья и инфраструктуры, выплату компенсаций людям. Все эти шаги необходимо проделать четко и слаженно. Акиматам нужно проводить постоянную разъяснительную работу, встречаться с пострадавшим населением», — подытожил Олжас Бектенов.