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Авиабомба обнаружена вблизи линии электропередач под Барановичами

В Барановичском районе обнаружили авиабомбу вблизи линии электропередач.

Источник: УВД Брестского облисполкома

На территории Барановичского района вблизи линии электропередач обнаружили авиабомбу. Подробности сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Так, снаряд был обнаружен вблизи одной из линий электропередач района. Очевидцы сообщили о находке в оперативно-дежурную службу Барановичского РОВД, и на место выехала милиция и саперно-пиротехническая группа войсковой части 33933.

Специалисты установили, что найденный предмет — 152-миллиметровая авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Других взрывных устройств, обследовав территорию, военнослужащие не обнаружили.

Найденную авиабомбу уничтожили.