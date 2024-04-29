Водитель угнал служебную машину в Ивацевичах

В Ивацевичах 20-летний водитель угнал служебный автомобиль с местного предприятия. Подробности рассказали в УВД Брестского облисполкома.
Выяснилось, что угон совершил работник предприятия. После окончания рабочего дня мужчина поехал домой на рабочем УАЗ, используя авто в личных целях.
В городе машину остановили сотрудники ГАИ для проверки. Выяснилось, что машина принадлежит одному из городских предприятий. А водитель, используя свое служебное положение, угнал служебный автомобиль.
Фигурант сказал гаишникам, что хотел использовать авто, чтобы приехать на работу. Расследуется уголовное дело об угоне.