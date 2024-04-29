Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель угнал служебную машину в Ивацевичах

Житель Ивацевичей задержан за угон служебной машины.

Источник: Комсомольская правда

В Ивацевичах 20-летний водитель угнал служебный автомобиль с местного предприятия. Подробности рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Выяснилось, что угон совершил работник предприятия. После окончания рабочего дня мужчина поехал домой на рабочем УАЗ, используя авто в личных целях.

В городе машину остановили сотрудники ГАИ для проверки. Выяснилось, что машина принадлежит одному из городских предприятий. А водитель, используя свое служебное положение, угнал служебный автомобиль.

Фигурант сказал гаишникам, что хотел использовать авто, чтобы приехать на работу. Расследуется уголовное дело об угоне.