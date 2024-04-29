Около тысячи таксистов в Бресте получали зарплату «в конвертах»

МИНСК, 29 апр — Sputnik. Почти тысяча работников компании-такси в Бресте получали зарплату «в конверте» на протяжении 2022−2023 годов, в отношении руководителя фирмы возбуждены уголовные дела, сообщили в Комитет государственного контроля Беларуси в понедельник.
Там уточнили, что противоправную деятельность брестской компании пресекли работники УДФР КГК по Брестской области. Данная компания занималась перевозкой пассажиров автомобилями-такси на территории Бреста и белорусской столицы.
«Установлено, что на протяжении 2022−2023 годов фирма-перевозчик скрывала полученную от оказания услуг выручку, которая впоследствии направлялась на выплату водителям заработной платы “в конвертах”.
В течение двух лет, по данным комитета, «серая зарплата» была выплачена более чем 950 работникам общества, а общая сумма этих выплат составила свыше 2,9 млн белорусских рублей.
«Причиненный государству ущерб в виде неудержанных с зарплаты “в конвертах” страховых взносов в фонд социальной защиты населения и подоходного налога с физических лиц составил более 1,37 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.
В отношении руководителя общества возбуждены уголовные дела, проинформировали в Госконтроле.
«Мало не покажется»
В июле 2021 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что государство будет жестко бороться с зарплатами в конвертах. Он обратился к предпринимателям, чтобы они его услышали — «мало потом не покажется».
Уголовная ответственность за «зарплаты в конвертах» была введена в Беларуси с 19 июня 2022 год.