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Около тысячи таксистов в Бресте получали зарплату «в конвертах»

В отношении руководителя компании-перевозчика возбуждены уголовные дела, причиненный государству ущерб оценен в 1,37 млн рублей.

МИНСК, 29 апр — Sputnik. Почти тысяча работников компании-такси в Бресте получали зарплату «в конверте» на протяжении 2022−2023 годов, в отношении руководителя фирмы возбуждены уголовные дела, сообщили в Комитет государственного контроля Беларуси в понедельник.

Там уточнили, что противоправную деятельность брестской компании пресекли работники УДФР КГК по Брестской области. Данная компания занималась перевозкой пассажиров автомобилями-такси на территории Бреста и белорусской столицы.

«Установлено, что на протяжении 2022−2023 годов фирма-перевозчик скрывала полученную от оказания услуг выручку, которая впоследствии направлялась на выплату водителям заработной платы “в конвертах”.

сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В течение двух лет, по данным комитета, «серая зарплата» была выплачена более чем 950 работникам общества, а общая сумма этих выплат составила свыше 2,9 млн белорусских рублей.

«Причиненный государству ущерб в виде неудержанных с зарплаты “в конвертах” страховых взносов в фонд социальной защиты населения и подоходного налога с физических лиц составил более 1,37 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В отношении руководителя общества возбуждены уголовные дела, проинформировали в Госконтроле.

«Мало не покажется»

В июле 2021 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что государство будет жестко бороться с зарплатами в конвертах. Он обратился к предпринимателям, чтобы они его услышали — «мало потом не покажется».

Уголовная ответственность за «зарплаты в конвертах» была введена в Беларуси с 19 июня 2022 год.