Гибель детей в пожаре в Атырауской области: скончалась их мать

Ранее сообщалось, что ночью 25 апреля 2024 года на единый номер вызова экстренных оперативных служб (112) поступил звонок с информацией о дыме из окна пятиэтажки в поселке Индербор Атырауской области. Прибывшие пожарные установили, что загорелась квартира на втором этаже. Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям обнаружили в спальне тела детей десяти и семи лет. Их мать и ее сожитель были госпитализированы в больницу.