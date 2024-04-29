В затопленных домах СКО проводят дезинфекцию

«Работа за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия в области продолжается. Учитывая, что одним из факторов передачи гепатита А, является вода, рекомендуем населению прививаться против данной инфекции. Прививки ставятся планово в 2 и 2,5 года, бесплатно, в поликлинике по месту проживания, вакцина имеется в наличии в достаточном количестве. Кто не получил прививки в положенный срок имеют возможность в рамках навёрстывающей вакцинации привить детей и подростков до 18 лет. Не упустите свою возможность и сохраните здоровье своих детей», — руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО.