«Похитили свыше 159 млн тенге»: экс-сотрудникам Военизированной ж/д охраны вынесли приговор в Астане

Гражданина Н. признали виновным по пункту 2 части 3 статьи 189 УК, а также по части 1 статьи 361 УК. Его приговорили к 8 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе. М. и С. также признаны виновными по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК, каждого осудили к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе. «Гражданский иск потерпевшей стороны удовлетворен в пределах суммы причиненного ущерба, со взысканием с виновных лиц в солидарном порядке», — говорится в пресс-релизе. Приговор не вступил в законную силу.