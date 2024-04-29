В Екатеринбурге дети нашли чемодан, наполненный шприцами

В одном из дворов Екатеринбурга дети нашли чемодан, полный шприцов, игл и пробирок. Жуткая находка была найдена во дворе дома на улице Корепина, сообщает портал «Е1».
— Там сожженные сараи, прямо рядом с детской площадкой. Чемодан обнаружили дети и вытащили его наружу, — объяснила порталу местная жительница Светлана.
Кто и с какой целью оставил такое большое количество медицинских отходов местные жители не знают. Ближайшая больница находится через несколько домов от места находки, однако такие вещи должны утилизироваться особым способом, но не выбрасываться на обычные свалки, и точно не в заброшенные сараи.
Светлана сомневается, что сотрудники медицинского учреждения понесли бы отходы так далеко от больницы. По ее словам, жильцы позвонили в полицию, но правоохранителей находка не заинтересовала.