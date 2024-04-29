В Екатеринбурге дети нашли чемодан, наполненный шприцами

Кто и с какой целью оставил такое большое количество медицинских отходов местные жители не знают. Ближайшая больница находится через несколько домов от места находки, однако такие вещи должны утилизироваться особым способом, но не выбрасываться на обычные свалки, и точно не в заброшенные сараи.