Осветительная мачта упала на проезжую часть проспекта Жукова в Минске

МИНСК, 29 апр — Sputnik. Падение осветительной мачты произошло сегодня в белорусской столице, конструкция перекрыла часть проспекта Жукова.
«Из-за падения осветительной мачты на проезжую часть и обрыва ЛЭП движение по проспекту Жукова со стороны улицы Харьковской в направлении пр-та Дзержинского затруднен», — говорилось в сообщении в Telegram-канале столичной милиции.
Там отмечалось, что на место происшествия выезжали сотрудники ОГАИ Московского РУВД Минска.
Обстоятельства инцидента устанавливаются, проинформировали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.