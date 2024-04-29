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Осветительная мачта упала на проезжую часть проспекта Жукова в Минске

В результате инцидента, повлекшего также обрыв линии электропередачи, затруднилось движение по проспекту Жукова.

Источник: Telegram / УГАИ ГУВД Мингорисполкома

МИНСК, 29 апр — Sputnik. Падение осветительной мачты произошло сегодня в белорусской столице, конструкция перекрыла часть проспекта Жукова.

«Из-за падения осветительной мачты на проезжую часть и обрыва ЛЭП движение по проспекту Жукова со стороны улицы Харьковской в направлении пр-та Дзержинского затруднен», — говорилось в сообщении в Telegram-канале столичной милиции.

Там отмечалось, что на место происшествия выезжали сотрудники ОГАИ Московского РУВД Минска.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, проинформировали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.