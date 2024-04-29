«Нанес 77 ударов трубой с цепью». Пьяный сельчанин забил до смерти знакомую пенсионерку в Несвижском районе

В Несвижском районе 43-летний сельчанин жестоко убил знакомую женщину, сообщили в службе информации прокуратуры Минской области.
Кровавая драма произошла в деревне Иваново в октябре 2023-го. В тот день пьяный мужчина был в гостях у знакомой 72-летней женщины. В какой-то момент сельчанин поссорился с хозяйкой дома и металлической трубой с прикрепленной к ней цепью стал наносить жестокие удары женщине.
— Фигурант нанес потерпевшей не менее 77 ударов по различным частям тела, в том числе в жизненно важные органы. От полученных множественных ран, осложненных массивной кровопотерей и развитием шока, потерпевшая, скончалась на месте происшествия, испытывая особые страдания, мучения и физическую боль, — прокомментировали в прокуратуре.
Забив пенсионерку до смерти, убийца украл из ее дома продукты и другое имущество на сумму свыше 400 белорусских рублей.
На суде обвиняемый признал свою вину только частично, отрицая умысел на убийство.
За убийство заведомо престарелого с особой жестокостью, а также кражу (п.п.2,6 ч.2 ст. 139, ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси) суд приговорил фигурантка к 18 годам исправительной колонии строгого режима.
Приговор еще может быть опротестован.