«Нанес 77 ударов трубой с цепью». Пьяный сельчанин забил до смерти знакомую пенсионерку в Несвижском районе

Кровавая драма произошла в деревне Иваново в октябре 2023-го. В тот день пьяный мужчина был в гостях у знакомой 72-летней женщины. В какой-то момент сельчанин поссорился с хозяйкой дома и металлической трубой с прикрепленной к ней цепью стал наносить жестокие удары женщине.