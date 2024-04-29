Большая вода в Петропавловске будет отступать в течение месяца

«Плюс уровень воды вокруг Петропавловска зависит от Казводхоза, от шлюзов на плотине. У них свой план, когда их закрывают. Если оставить их совсем открытыми, то город останется без воды. Они сейчас ждут определённого уровня, до которого вода спадет. Это меженный уровень для водохранилища — около 700 сантиметров от нуля графика. И тогда шлюзы закроют», — дополнила Наталья Левина.