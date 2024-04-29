Депардье покинул комиссариат полиции после допроса по делу о домогательствах

Депардье сыграл почти в 200 фильмах, собравших в прокате около 2 млрд евро. Среди наиболее известных работ — главные роли в картинах «Жан де Флоретт» (Jean de Florette, 1986), «Сирано де Бержерак» (Cyrano de Bergerac, 1990) и «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (Asterix et Obelix contre Cesar, 1999). Он среди прочего завоевал награду Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль и две премии «Сезар» французской Академии искусств и технологий кинематографа. В 2013 году получил российское гражданство, о котором он просил.