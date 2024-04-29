Депардье покинул комиссариат полиции после допроса по делу о домогательствах

ПАРИЖ, 29 апреля. /ТАСС/. Актер Жерар Депардье покинул комиссариат полиции после многочасового допроса по делу о домогательствах. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на адвоката артиста.
«На этом допрос на сегодня окончен, — приводит телеканал слова защитника. — Депардье покинул здание комиссариата».
Адвокат актера подчеркнул, что Депардье категорически отвергает выдвигаемые против него обвинения.
Дело актера
Как стало известно, 75-летнего актера допрашивали в связи с обвинениями в домогательствах, выдвинутыми в разные годы двумя женщинами. Первый эпизод, как утверждается, произошел в 2014 году на съемках фильма «Маг и сиамцы» (Magicien et les Siamois, 2015), второй — в 2021 году на съемках ленты «Зеленые ставни» (Les Volets verts, 2022).
Ранее на Депардье было подано несколько аналогичных жалоб. Одну из последних подала испанская журналистка Рут Баса. По ее версии, инцидент произошел в 1995 году, когда она брала интервью у актера в Париже для журнала Cineman? a.
Депардье сыграл почти в 200 фильмах, собравших в прокате около 2 млрд евро. Среди наиболее известных работ — главные роли в картинах «Жан де Флоретт» (Jean de Florette, 1986), «Сирано де Бержерак» (Cyrano de Bergerac, 1990) и «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (Asterix et Obelix contre Cesar, 1999). Он среди прочего завоевал награду Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль и две премии «Сезар» французской Академии искусств и технологий кинематографа. В 2013 году получил российское гражданство, о котором он просил.
Кавалер Ордена Почетного легиона.
15 декабря 2023 года занимавшая тогда пост министра культуры Франции Рима Абдюль-Малак в эфире телеканала France 5 заявила, что совет ордена Почетного легиона намерен оценить соответствие Депардье этой высшей награде республики ввиду обвинений в домогательствах.
В конце декабря 50 деятелей культуры Франции выступили в защиту актера. В письме на страницах газеты Le Figaro они высказались против нападок «вопреки принципу презумпции невиновности». В поддержку Депардье неоднократно выступали актрисы Катрин Денёв и Кароль Буке, а также певица Карла Бруни.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает недопустимым лишение актера ордена Почетного легиона на основании публикаций в СМИ. Депардье в 1996 году был удостоен этого ордена, учрежденного императором Наполеоном I.