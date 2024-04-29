СМИ: обвиняемый в шпионаже офицер ВС ФРГ признался, что предлагал информацию РФ

По его информации, такие заявления немецкий военнослужащий сделал в понедельник во время слушаний в высшем земельном суде в Дюссельдорфе. «Я видел только этот путь (обратиться к российской стороне — прим. ТАСС)», — приводит DPA его слова.
54-летний обвиняемый утверждал, что находился в очень плохом психологическом состоянии и что ему якобы было важно лишь одно — обеспечить безопасность для собственной семьи в свете угрозы «ядерной эскалации». Мужчина отвечал в Бундесвере за системы радиоэлектронной борьбы. Как считают в Генпрокуратуре ФРГ, целью обвиняемого было «дать преимущество российским вооруженным силам на фоне текущей политической ситуации».
Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев отмечал попытки оказания в Германии влияния на местный информационный фон в антироссийском ключе. Он, в частности, указывал на попытку «напугать граждан [ФРГ] “вездесущими российскими шпионами” и растущей “российской угрозой”, которая якобы пришла уже в саму Германию».