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СМИ: обвиняемый в шпионаже офицер ВС ФРГ признался, что предлагал информацию РФ

БЕРЛИН, 29 апреля. /ТАСС/. Обвиняемый в шпионаже в пользу РФ офицер Бундесвера (ВС ФРГ) признался, что предлагал военную информацию российской стороне, поскольку боялся перерастания конфликта на Украине в ядерную войну. Об этом сообщило агентство DPA.

Источник: РИА "Новости"

По его информации, такие заявления немецкий военнослужащий сделал в понедельник во время слушаний в высшем земельном суде в Дюссельдорфе. «Я видел только этот путь (обратиться к российской стороне — прим. ТАСС)», — приводит DPA его слова.

54-летний обвиняемый утверждал, что находился в очень плохом психологическом состоянии и что ему якобы было важно лишь одно — обеспечить безопасность для собственной семьи в свете угрозы «ядерной эскалации». Мужчина отвечал в Бундесвере за системы радиоэлектронной борьбы. Как считают в Генпрокуратуре ФРГ, целью обвиняемого было «дать преимущество российским вооруженным силам на фоне текущей политической ситуации».

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев отмечал попытки оказания в Германии влияния на местный информационный фон в антироссийском ключе. Он, в частности, указывал на попытку «напугать граждан [ФРГ] “вездесущими российскими шпионами” и растущей “российской угрозой”, которая якобы пришла уже в саму Германию».

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