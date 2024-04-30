Подразделение ВСУ: убитый в Германии украинец был десантником

«По этическим соображениям мы не сообщаем его имени. В 2023-м году он был ранен в боях за Белогоровку (поселок в ЛНР.— ''Ъ''), после чего проходил лечение и реабилитацию в Германии. 27 апреля десантник скончался от ножевых ранений», — сообщило командование подразделения в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).