Подразделение ВСУ: убитый в Германии украинец был десантником

«По этическим соображениям мы не сообщаем его имени. В 2023-м году он был ранен в боях за Белогоровку (поселок в ЛНР.— ''Ъ''), после чего проходил лечение и реабилитацию в Германии. 27 апреля десантник скончался от ножевых ранений», — сообщило командование подразделения в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).
28 апреля полиция Баварии сообщила, что рядом с торговым центром в Мурнау были обнаружены мужчины 23 и 36 лет с ножевыми ранениями. Один из них умер, как только прибыли медики, второй — после госпитализации.
По подозрению в убийстве был задержан 57-летний гражданин России. По данным СМИ, мужчины были знакомы. МИД Украины позднее сообщил, что убитые были украинскими военнослужащими. Согласно заявлению местных властей, у следствия нет доказательств связи преступления с российско-украинским конфликтом. Генконсульство России в Бонне не подтвердило, что задержанный имеет российское гражданство.