50-летний мотоциклист погиб в Акмолинской области

Как добавили в ведомстве, сейчас в сельских населенных пунктах стало модным пасти скот на мотоциклах. Родители, игнорируя все предупреждения, покупают своим детям недорогой и в то же время опасный для жизни транспорт. Чаще всего мотоциклом обзаводятся сельские жители.