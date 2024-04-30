Хуситы атаковали два эсминца США и два коммерческих судна в Красном море

По словам Яхья Сариа, 21 апреля судно Cyclades следовало в израильский порт Эйлат. Хуситы утверждают, что экипаж заверял, будто направляется в другой порт, однако «Ансар Аллах» следил за его передвижениями. «Оно (судно.— ''Ъ'') нарушило решение о запрете прохода судов в порты оккупированной Палестины», — сказал Яхья Сариа в эфире Al Masirah, объясняя атаку на судно.