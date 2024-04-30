Хуситы атаковали два эсминца США и два коммерческих судна в Красном море

По словам Яхья Сариа, 21 апреля судно Cyclades следовало в израильский порт Эйлат. Хуситы утверждают, что экипаж заверял, будто направляется в другой порт, однако «Ансар Аллах» следил за его передвижениями. «Оно (судно.— ''Ъ'') нарушило решение о запрете прохода судов в порты оккупированной Палестины», — сказал Яхья Сариа в эфире Al Masirah, объясняя атаку на судно.
Второе судно — MSC Orion — хуситы идентифицировали как израильское. Оно было атаковано беспилотниками. «Вооруженные силы не прекратят военные операции до тех пор, пока не будет остановлена израильская агрессия», — заявил военный представитель хуситов.
Утром 29 апреля Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что американские военные уничтожили над Красным морем пять беспилотников, представлявших угрозу для судов и торгового флота. Были ли повреждены американские суда, военные не уточняли.
В ноябре 2023 года вооруженные силы Йемена, подконтрольные группировке хуситов, сообщили, что намерены атаковать любые израильские суда в Красном море. Свои действия хуситы объяснили поддержкой палестинского движения «Хамас» в войне с Израилем.
Подробнее о ситуации — в материале «Йеменские хуситы грозят Эр-Рияду».