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Хуситы атаковали два эсминца США и два коммерческих судна в Красном море

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало два американских эсминца в Красном море при помощи беспилотников, cообщил военный представитель боевиков Яхья Сариа. Также были атакованы суда Cyclades и MSC Orion.

Источник: AP 2023

По словам Яхья Сариа, 21 апреля судно Cyclades следовало в израильский порт Эйлат. Хуситы утверждают, что экипаж заверял, будто направляется в другой порт, однако «Ансар Аллах» следил за его передвижениями. «Оно (судно.— ''Ъ'') нарушило решение о запрете прохода судов в порты оккупированной Палестины», — сказал Яхья Сариа в эфире Al Masirah, объясняя атаку на судно.

Второе судно — MSC Orion — хуситы идентифицировали как израильское. Оно было атаковано беспилотниками. «Вооруженные силы не прекратят военные операции до тех пор, пока не будет остановлена израильская агрессия», — заявил военный представитель хуситов.

Утром 29 апреля Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что американские военные уничтожили над Красным морем пять беспилотников, представлявших угрозу для судов и торгового флота. Были ли повреждены американские суда, военные не уточняли.

В ноябре 2023 года вооруженные силы Йемена, подконтрольные группировке хуситов, сообщили, что намерены атаковать любые израильские суда в Красном море. Свои действия хуситы объяснили поддержкой палестинского движения «Хамас» в войне с Израилем.

Подробнее о ситуации — в материале «Йеменские хуситы грозят Эр-Рияду».