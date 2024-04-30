NBC: колумбийский университет отстраняет от учебы протестующих в поддержку Палестины

Волна арестов в кампусах США началась 18 апреля, когда ректор Колумбийского университета Минуш Шафик обратилась в полицию Нью-Йорка с просьбой помочь прогнать митингующих с территории вуза. Это решение привело к арестам более 100 человек в кампусе на Манхэттене и вызвало новые волны протестов по всей стране.