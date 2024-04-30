NBC: колумбийский университет отстраняет от учебы протестующих в поддержку Палестины

«Мы начали отстранять студентов», — приводит телеканал слова представителя университета Бена Чанга.
Как указывает NBC News, ранее руководство университета приказало прекратить пропалестинскую акцию к 14:00 понедельника (21:00 мск), в противном случае студентам грозили приостановить их обучение до дальнейшего разбирательства. Участники демонстраций проигнорировали приказ, отмечает телеканал.
Ранее международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что реакция на студенческие демонстрации в поддержку Палестины со стороны руководства университетов была чересчур жесткой и лишила участников права на мирный протест.
По данным агентства Associated Press, полиция США арестовала более 900 человек на пропалестинских демонстрациях, проходящих на территориях американских вузов. Массовые акции в американских кампусах — это как мирные сидячие забастовки, так и столкновения с полицейскими и произраильскими активистами.
Волна арестов в кампусах США началась 18 апреля, когда ректор Колумбийского университета Минуш Шафик обратилась в полицию Нью-Йорка с просьбой помочь прогнать митингующих с территории вуза. Это решение привело к арестам более 100 человек в кампусе на Манхэттене и вызвало новые волны протестов по всей стране.