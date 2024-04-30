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NBC: колумбийский университет отстраняет от учебы протестующих в поддержку Палестины

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Руководство Колумбийского университета в Нью-Йорке начало отстранять от учебы студентов, участвующих в демонстрациях в поддержку Палестины. Об этом сообщил в понедельник телеканал NBC News.

«Мы начали отстранять студентов», — приводит телеканал слова представителя университета Бена Чанга.

Как указывает NBC News, ранее руководство университета приказало прекратить пропалестинскую акцию к 14:00 понедельника (21:00 мск), в противном случае студентам грозили приостановить их обучение до дальнейшего разбирательства. Участники демонстраций проигнорировали приказ, отмечает телеканал.

Ранее международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что реакция на студенческие демонстрации в поддержку Палестины со стороны руководства университетов была чересчур жесткой и лишила участников права на мирный протест.

По данным агентства Associated Press, полиция США арестовала более 900 человек на пропалестинских демонстрациях, проходящих на территориях американских вузов. Массовые акции в американских кампусах — это как мирные сидячие забастовки, так и столкновения с полицейскими и произраильскими активистами.

Волна арестов в кампусах США началась 18 апреля, когда ректор Колумбийского университета Минуш Шафик обратилась в полицию Нью-Йорка с просьбой помочь прогнать митингующих с территории вуза. Это решение привело к арестам более 100 человек в кампусе на Манхэттене и вызвало новые волны протестов по всей стране.