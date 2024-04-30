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Массовая драка на Спортивной набережной попала на видео во Владивостоке

Участникам потасовки понадобилась медицинская помощь.

Источник: Аргументы и факты

Ночью в субботу 27 апреля в районе Спортивной набережной Владивостока произошла жестокая массовая драка, сообщили в Telegram-канале «Новости Приморья | Владивосток».

По данным канала, один из молодых людей получил тяжёлые травмы головы. После удара он прошёл несколько метров и упал на асфальт. На записи видно, что во время драки толпой запинывали даже беззащитного упавшего человека.

В пресс-службе УМВД России по Приморью сообщили, что полиция Владивостока проводит проверку инцидента. Участники конфликта, о котором заявили в дежурню часть полиции Фрунзенского района, получили травмы и обратились за медицинской помощью.