Рогов: ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS

Дальнобойные ракеты ATACMS были тайно переданы Украине от США в марте. Изначально об этом сообщали СМИ. Затем в Белом доме подтвердили, что поставку не объявляли публично по просьбе украинских властей. По данным NYT и Reuters, этими ракетами 17 апреля ВСУ атаковали военный аэродром в Джанкое. 18 апреля об ударе «по российскому военному объекту» в Джанкое сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Российская сторона атаку не подтверждала.