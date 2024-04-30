Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рогов: ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS

Председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в ночь на 30 апреля ВСУ попытались атаковать территорию Крыма. По предварительной информации, удал был нанесен несколькими баллистическими ракетами большой дальности ATACMS. Власти полуострова об ударе не сообщали.

Источник: U.S. Army

«Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России. По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично», — написал Владимир Рогов в Telegram-канале. Он напомнил, что на Крымском мосту было временно перекрыто движение. О приостановке движения сообщалось в 01:25, о возобновлении — в 2:09.

Незадолго до этого Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей сообщали о работе ПВО в Симферополе и Джанкое. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков написал: «Доверяем только официальной информации. Фиксируем вражеские вбросы. Все нормально». Затем он призвал местных жителей не снимать и не выкладывать в сеть работу систем ПВО.

Дальнобойные ракеты ATACMS были тайно переданы Украине от США в марте. Изначально об этом сообщали СМИ. Затем в Белом доме подтвердили, что поставку не объявляли публично по просьбе украинских властей. По данным NYT и Reuters, этими ракетами 17 апреля ВСУ атаковали военный аэродром в Джанкое. 18 апреля об ударе «по российскому военному объекту» в Джанкое сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Российская сторона атаку не подтверждала.