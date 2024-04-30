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Подтопление грозит 40 селам в Жамбылской области

АСТАНА, 30 апр — Sputnik. В Жамбылской области может подтопить свыше 40 сел.

В регионе уже несколько дней подряд идут проливные дожди, сообщает телеканал КТК.

Хотя погода временами становится ясной, спасатели переживают, что из берегов могут выйти реки Шу, Талас и Аса.

Последняя больше всего тревожит специалистов. Именно туда сбрасывают воду из местного водохранилища, которое уже заполнено на 97%.

Возле поселков близ реки Аса уже несколько дней укрепляют берега. Спасатели сообщают, что к этому моменту ситуация под контролем.

«На сегодняшний день фактов затопления частных дворовых территорий, а также жилых домов не зарегистрировано. Когда начнутся поливы полей, соответственно, будут снижаться риски подтопления населенных пунктов», — пояснил исполняющий обязанности начальника управления департамента ЧС Дархан Жапаров.

Напомним, прихода большой воды сейчас ждут в Атырауской области. Здесь мониторят ситуацию с помощью дрона. Проводятся берегоукрепительные работы.

Продолжаются работы по ликвидации паводка и оказанию помощи населению в Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

По республике отведена вода из 7 тысяч частных жилых домов, вернулись в свои дома около 39 тысяч человек. В эвакопунктах остаются 6,7 тысячи человек.