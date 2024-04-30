Подтопление грозит 40 селам в Жамбылской области

В регионе уже несколько дней подряд идут проливные дожди, сообщает телеканал КТК.
Хотя погода временами становится ясной, спасатели переживают, что из берегов могут выйти реки Шу, Талас и Аса.
Последняя больше всего тревожит специалистов. Именно туда сбрасывают воду из местного водохранилища, которое уже заполнено на 97%.
Возле поселков близ реки Аса уже несколько дней укрепляют берега. Спасатели сообщают, что к этому моменту ситуация под контролем.
«На сегодняшний день фактов затопления частных дворовых территорий, а также жилых домов не зарегистрировано. Когда начнутся поливы полей, соответственно, будут снижаться риски подтопления населенных пунктов», — пояснил исполняющий обязанности начальника управления департамента ЧС Дархан Жапаров.
Напомним, прихода большой воды сейчас ждут в Атырауской области. Здесь мониторят ситуацию с помощью дрона. Проводятся берегоукрепительные работы.
Продолжаются работы по ликвидации паводка и оказанию помощи населению в Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.
По республике отведена вода из 7 тысяч частных жилых домов, вернулись в свои дома около 39 тысяч человек. В эвакопунктах остаются 6,7 тысячи человек.