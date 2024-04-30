Смерть рожениц в Талдыкоргане: возбуждены уголовные дела

«УП Талдыкоргана по факту смерти А., имевшего место 30 января 2024 года в отделении патологии областного перинатального центра, по статье 001 (смерть лица) УК РК зарегистрировано уголовное дело. В ходе досудебного расследования следователем 30 января назначена судебно-медицинская экспертиза. 9 февраля копии материалов для проведения проверки направлены в РГУ “Департамент Комитета медицинского фармацевтического контроля МЗ РК по области Жетысу”. В настоящее время уголовное дело в производстве, продолжается досудебное расследование», — сообщили в департаменте полиции.