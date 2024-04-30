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Органы безопасности задержали приморца за шпионаж

Возбуждено уголовное дело.

Источник: PrimaMedia.ru

УФСБ по Приморскому краю задержало жителя Приморского края, подозреваемого в сборе конфиденциальной информации в пользу украинской разведки, сообщает ИА PrimaMedia.

В социальных сетях приморец инициативно связался с украинской разведкой и предложил свои услуги.

Подозреваемый обвиняется в «установлении контакта на конфиденциальной основе» с представителем террористической организации «Легион Свобода России» (признан террористическим, запрещен на территории РФ), подконтрольной Главному управлению разведки минобороны Украины.

Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.