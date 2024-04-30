Органы безопасности задержали приморца за шпионаж

УФСБ по Приморскому краю задержало жителя Приморского края, подозреваемого в сборе конфиденциальной информации в пользу украинской разведки, сообщает ИА PrimaMedia.
В социальных сетях приморец инициативно связался с украинской разведкой и предложил свои услуги.
Подозреваемый обвиняется в «установлении контакта на конфиденциальной основе» с представителем террористической организации «Легион Свобода России» (признан террористическим, запрещен на территории РФ), подконтрольной Главному управлению разведки минобороны Украины.
Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.