Тело нашли в лесу: получивший месяц назад права хабаровчанин устроил смертельное ДТП в Хабаровском крае

В Хабаровском крае 29 апреля произошло смертельное ДТП. На трассе в Ванинском районе в двух километрах от лесозаготовительного участка погибли два человека. Еще один находится в тяжелом состоянии. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".