Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело нашли в лесу: получивший месяц назад права хабаровчанин устроил смертельное ДТП в Хабаровском крае

Молодой парень получил права месяц назад и погиб в ДТП с друзьями.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае 29 апреля произошло смертельное ДТП. На трассе в Ванинском районе в двух километрах от лесозаготовительного участка погибли два человека. Еще один находится в тяжелом состоянии. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Авария случилась по пути в сторону поселка Высокогорный в 11:30. На место выехали сотрудники ГИБДД. Ее виновником стал молодой человек, который получил права в прошлом месяце.

— На втором километре лесовозной дороги, ведущей от поселка Высокогорный водитель Toyota Land Cruiser Prado 2004 года рождения, двигаясь со стороны поселка, не выбрал безопасную скорость движения с учетом дорожного покрытия (гравийное), не справился с управлением транспортным средством, допустил неконтролируемый занос автомобиля и последующее опрокидывание на проезжую часть встречного направления, — рассказали в ГИБДД Хабаровского края.

Молодой человек умер в больнице от полученных травм. На месте происшествия погибла 22-летняя девушка, еще до приезда скорой помощи. Ее тело нашли в лесополосе.

Вторую пассажирку, 41 года, нашли в кювете. Она находится в коме в тяжелом состоянии.

Все участники ДТП — жители поселка Высокогорный. По данным ГИБДД, они не были пристегнуты ремнями безопасности.