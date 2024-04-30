Тело нашли в лесу: получивший месяц назад права хабаровчанин устроил смертельное ДТП в Хабаровском крае

В Хабаровском крае 29 апреля произошло смертельное ДТП. На трассе в Ванинском районе в двух километрах от лесозаготовительного участка погибли два человека. Еще один находится в тяжелом состоянии. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Авария случилась по пути в сторону поселка Высокогорный в 11:30. На место выехали сотрудники ГИБДД. Ее виновником стал молодой человек, который получил права в прошлом месяце.
— На втором километре лесовозной дороги, ведущей от поселка Высокогорный водитель Toyota Land Cruiser Prado 2004 года рождения, двигаясь со стороны поселка, не выбрал безопасную скорость движения с учетом дорожного покрытия (гравийное), не справился с управлением транспортным средством, допустил неконтролируемый занос автомобиля и последующее опрокидывание на проезжую часть встречного направления, — рассказали в ГИБДД Хабаровского края.
Молодой человек умер в больнице от полученных травм. На месте происшествия погибла 22-летняя девушка, еще до приезда скорой помощи. Ее тело нашли в лесополосе.
Вторую пассажирку, 41 года, нашли в кювете. Она находится в коме в тяжелом состоянии.
Все участники ДТП — жители поселка Высокогорный. По данным ГИБДД, они не были пристегнуты ремнями безопасности.