Пенсионерку обманули на полмиллиона рублей в Приморье

Для этого ей было необходимо взять кредит в размере 500 тысяч рублей и перевести их на счет. Пенсионерка выполнила требование, а через время осознала, что повелась на удочку мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».