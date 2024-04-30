Пенсионерку обманули на полмиллиона рублей в Приморье

Жительница Большого Камня обратилась в полицию, сказав, что ее обманули мошенники. Она перевела им 500 тысяч рублей, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Женщина 63 лет рассказала, что через один из мессенджеров ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Аферист заявил, что на ее имя взяли кредит, а полученные деньги перевели заграницу. Он сказал, что пострадавшая можешь помочь выяснить личность подозреваемых.
Для этого ей было необходимо взять кредит в размере 500 тысяч рублей и перевести их на счет. Пенсионерка выполнила требование, а через время осознала, что повелась на удочку мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».
Ранее «КП» писала о подозреваемых, которые крали данные для входа в профили на «Госуслугах».