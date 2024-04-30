Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионерку обманули на полмиллиона рублей в Приморье

Бабушка перевела деньги мошенникам в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Большого Камня обратилась в полицию, сказав, что ее обманули мошенники. Она перевела им 500 тысяч рублей, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Женщина 63 лет рассказала, что через один из мессенджеров ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Аферист заявил, что на ее имя взяли кредит, а полученные деньги перевели заграницу. Он сказал, что пострадавшая можешь помочь выяснить личность подозреваемых.

Для этого ей было необходимо взять кредит в размере 500 тысяч рублей и перевести их на счет. Пенсионерка выполнила требование, а через время осознала, что повелась на удочку мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

Ранее «КП» писала о подозреваемых, которые крали данные для входа в профили на «Госуслугах».