Четвертый за сутки: очередное пьяное ДТП произошло в городе Юности 29 апреля

— Двигаясь по Северному шоссе со стороны поселка Попова в сторону Комсомольска-на-Амуре, он не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося грузового транспортного средства Howo и допустил с ним столкновение, в результате которого выехал за пределы проезжей части с последующим съездом в кювет, — рассказали в ГИБДД города Юности.