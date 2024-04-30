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Четвертый за сутки: очередное пьяное ДТП произошло в городе Юности 29 апреля

Два человека пострадали по вине пьяного водителя в Комсомольске.

Источник: Комсомольская правда

Несколько пьяных водителей устроили дорожно-транспортные происшествия в Комсомольске-на-Амуре 29 апреля. В одном из них пострадали два человека. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Авария произошло в 21:45 около дома № 171 на Северном шоссе. За рулем Toyota Crown ехал 45-летний водитель в состоянии опьянения.

— Двигаясь по Северному шоссе со стороны поселка Попова в сторону Комсомольска-на-Амуре, он не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося грузового транспортного средства Howo и допустил с ним столкновение, в результате которого выехал за пределы проезжей части с последующим съездом в кювет, — рассказали в ГИБДД города Юности.

В итоге водитель «Тойоты» и его 43-летний пассажир получили травмы. Характер и тяжесть повреждений пока не известны. Сам водитель был пристегнут ремнем, а его пассажир правилами безопасности пренебрег. Оба были пьяны.