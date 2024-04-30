Задержан экс-глава МВД Ерлан Тургумбаев

Напомним, Ерлан Тургумбаев возглавлял МВД с 2019 года и был освобожден от должности после январских событий, в феврале 2022 года. После чего он около полугода был советником Президента, а в 2023 году назначен советником Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).