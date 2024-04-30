«Лиза Алерт» вновь объявил поиск пропавших подростков в Уфе

Напомним, Дамир Адигамов и Павел Паличев пропали в районе 6 пристани у реки Белой 30 марта. Школьники пошли в лес на пикник и исчезли. Были обнаружены их рюкзаки, но без телефонов. Сначала пропавших искали и в воде, и на суше. С началом паводка водолазные работы были приостановлены, продолжилось обследование акватории по поверхности.