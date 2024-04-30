«Лиза Алерт» вновь объявил поиск пропавших подростков в Уфе

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил о сборе на поиск пропавших в Уфе подростков Павла Паличева и Дамира Адигамова.
Штаб будет работать по адресу: проспект Октября, 31, парковка справа от Универмага «Уфа» (напротив детской филармонии). Желающим принять участие в поисках рекомендуют одеться по погоде и иметь непромокаемую обувь. Поиски будут вестись в лесной зоне. С собой нужно иметь заряженный телефон, воду, перекус, горячее питьё.
«Очень нужны люди, готовые выполнять задачи в природной среде (осмотр береговой линии). В связи с паводком мы не используем силы добровольцев в тёмное время суток, задачи выдаются поисковым группам до 16:30», — говорится в сообщении. Инфорг: Анастасия (Стейша) 8−999−18−89−106.
Напомним, Дамир Адигамов и Павел Паличев пропали в районе 6 пристани у реки Белой 30 марта. Школьники пошли в лес на пикник и исчезли. Были обнаружены их рюкзаки, но без телефонов. Сначала пропавших искали и в воде, и на суше. С началом паводка водолазные работы были приостановлены, продолжилось обследование акватории по поверхности.