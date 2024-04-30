Генпрокуратура сделала заявление по задержанию экс-министра Тургумбаева

19 марта 2024 года в соцсетях писали, что в отношении бывшего министра внутренних дел Казахстана завели уголовное дело. Отмечалось, что Ерлана Тургумбаева подозревают в злоупотреблениях должностными полномочиями. Действующий глава МВД РК тогда заявил: «МВД не расследует, поэтому комментировать не могу». А 20 марта в Генпрокуратуре РК заявили, что экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев допрошен в рамках расследований, связанных «с необеспечением правопорядка и безопасности в период январских событий, а также применением пыток к гражданам».