В Казахстане по делу о массовых беспорядках задержали экс-главу МВД Ерлана Тургумбаева

В начале января 2022 года в Казахстане произошли массовые беспорядки, участники которых нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января того же года ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был отменен режим ЧП. По данным властей, в ходе волнений погибли 238 человек, более 4,5 тыс. пострадали.