В Казахстане по делу о массовых беспорядках задержали экс-главу МВД Ерлана Тургумбаева

«Генеральной прокуратурой Республики Казахстан продолжается расследование уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года. 29 апреля текущего года за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия (статья 362, часть 4 Уголовного кодекса), в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан задержан экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев», — говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре пояснили, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, поэтому «другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению».
Тургумбаев возглавлял МВД республики с 2019 года по февраль 2022 года.
В начале января 2022 года в Казахстане произошли массовые беспорядки, участники которых нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января того же года ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был отменен режим ЧП. По данным властей, в ходе волнений погибли 238 человек, более 4,5 тыс. пострадали.