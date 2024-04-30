Телеканал ОНТ показал украинку, которая вербовала белорусских подростков

В эфире телеканала ОНТ показали украинку, которая вербовала белорусских подростков. Подробности озвучили в фильме-расследовании «Дети на прицеле: завербованные врагом».
В фильме показали 16-летнюю гражданку Украины Марию Мисюк, или «Маричку», которая была одним из кураторов террористической ячейки «Черные соловьи». Сказано, что два года назад она вместе со своими родителями переехала в Беларусь. Уже в стране ей поступило предложение от указанной террористической организации, связанное с созданием ячейки на территории для подготовки терактов.
От куратора она получила инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства, «коктейлей Молотова». Также куратор отправлял ей литературу анархистского и деструктивного содержания, обучал методам конспирации, требовал вербовать новых участников ячейки.
В эфире телеканала сообщили, что в указанной террористической ячейке после переезда Мисюк в Беларусь, было шесть человек. Она, ее правая рука — Трофим Борисов, а также Сергей Жигалев, который занимался закупкой компонентов для изготовления самодельного взрывного устройства. Он предоставлял свою съемную квартиру для встреч группы. Еще один участник — Дмитрий Захорошко. В его задачу входила сборка детонатора. Также в группе были Александра Пулинович и Анастасия Клименко. Все они были учащимися колледжей Минска, Барановичей, Лунинца. Сама фигурантка училась в Мирском художественном колледже.
Сказано, что кого-то она находила на сайтах знакомств, кого-то — в тематических анархо-группах. Сначала было ни к чему не обзывающее общение, а после того, как контакт был установлен, начиналась вербовка. Одним из последних завербованных был Жигалев. Он сказал, что по указанием Мисюк должен был устроить теракт в Барановичах.