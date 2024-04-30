Телеканал ОНТ показал украинку, которая вербовала белорусских подростков

В эфире телеканала сообщили, что в указанной террористической ячейке после переезда Мисюк в Беларусь, было шесть человек. Она, ее правая рука — Трофим Борисов, а также Сергей Жигалев, который занимался закупкой компонентов для изготовления самодельного взрывного устройства. Он предоставлял свою съемную квартиру для встреч группы. Еще один участник — Дмитрий Захорошко. В его задачу входила сборка детонатора. Также в группе были Александра Пулинович и Анастасия Клименко. Все они были учащимися колледжей Минска, Барановичей, Лунинца. Сама фигурантка училась в Мирском художественном колледже.