Отец из Бухары присвоил деньги фонда, предназначенные для лечения его больной раком дочери

Об этой ситуации рассказала жительница Ромитанского района, обратившаяся в офис детского омбудсмана. Ее шестилетняя дочь находится на лечении в Республиканском центре детской онкологии и гематологии. Отец ребенка отказался принимать участие в лечении девочки и не оказал никакой финансовой поддержки. Более того, он присвоил средства, выделенные из благотворительного фонда «Саховат и кумак» для ее лечения.
Кроме того, мать девочки заявила, что отец притесняет ее и ее дочку, что негативно сказывается на детской психике. Женщина просила помочь защитить их от психологического давления отца.
Уполномоченный по правам ребенка направил запрос в Национальное агентство социальной защиты и МВД, в результате чего данную ситуацию расследовали сотрудники центра социальных услуг «Инсон» Гиждуванского района и районного Бюро принудительного исполнения.
По итогам расследования несовершеннолетняя и ее мать получили охранные ордера сроком на один месяц, давление со стороны отца удалось прекратить. Удалось ли вернуть деньги, присвоенные мужчиной, не сообщается.