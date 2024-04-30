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Отец из Бухары присвоил деньги фонда, предназначенные для лечения его больной раком дочери

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Бухарской области отец присвоил деньги, выделенные благотворительным фондом на лечение больной раком шестилетней дочери. Также мужчина издевался над ребенком и ее матерью, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Об этой ситуации рассказала жительница Ромитанского района, обратившаяся в офис детского омбудсмана. Ее шестилетняя дочь находится на лечении в Республиканском центре детской онкологии и гематологии. Отец ребенка отказался принимать участие в лечении девочки и не оказал никакой финансовой поддержки. Более того, он присвоил средства, выделенные из благотворительного фонда «Саховат и кумак» для ее лечения.

Кроме того, мать девочки заявила, что отец притесняет ее и ее дочку, что негативно сказывается на детской психике. Женщина просила помочь защитить их от психологического давления отца.

Уполномоченный по правам ребенка направил запрос в Национальное агентство социальной защиты и МВД, в результате чего данную ситуацию расследовали сотрудники центра социальных услуг «Инсон» Гиждуванского района и районного Бюро принудительного исполнения.

По итогам расследования несовершеннолетняя и ее мать получили охранные ордера сроком на один месяц, давление со стороны отца удалось прекратить. Удалось ли вернуть деньги, присвоенные мужчиной, не сообщается.