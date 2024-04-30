Отец из Бухары присвоил деньги фонда, предназначенные для лечения его больной раком дочери

Об этой ситуации рассказала жительница Ромитанского района, обратившаяся в офис детского омбудсмана. Ее шестилетняя дочь находится на лечении в Республиканском центре детской онкологии и гематологии. Отец ребенка отказался принимать участие в лечении девочки и не оказал никакой финансовой поддержки. Более того, он присвоил средства, выделенные из благотворительного фонда «Саховат и кумак» для ее лечения.