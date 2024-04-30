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В Екатеринбурге пожарные МЧС спасли 11 человек из пожара

В Екатеринбурге спасатели МЧС вытащили 11 человек из пожара.

Источник: МЧС РФ

В Екатеринбурге спасатели МЧС спасли 11 человек из пожара, случившегося в квартире. ЧП случилось вечером 29 апреля в доме на улице Таганской. Там произошло возгорание имущества в квартире на третьем этаже пятиэтажки. Огонь охватил 10 квадратных метров.

Из здания самостоятельно эвакуировались 45 человек, 15 из них — дети, сообщают в пресс-службе МЧС Свердловской области. Пожар сопровождался сильным задымлением, но пожарные смогли быстро ликвидировать очаг возгорания.

— Сотрудники МЧС при помощи спасательных устройств из задымленных помещений спасли 11 человек из них 5 детей. В результате происшествия пострадал 1 человек, — уточняют в пресс-службе.

К тушению пожара привлеклись четыре единицы спецтехники и 14 человек личного состава.

Это не первый пожар в Екатеринбурге в эти длинные выходные. На улице Кондратьева днем 29 апреля загорелся частный деревянный дом. К счастью, никто не пострадал ни от дыма, ни от огня. Спасатели быстро прибыли на вызов и ликвидировали возгорание.

МЧС