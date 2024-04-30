В Екатеринбурге пожарные МЧС спасли 11 человек из пожара

Это не первый пожар в Екатеринбурге в эти длинные выходные. На улице Кондратьева днем 29 апреля загорелся частный деревянный дом. К счастью, никто не пострадал ни от дыма, ни от огня. Спасатели быстро прибыли на вызов и ликвидировали возгорание.