В Екатеринбурге пожарные МЧС спасли 11 человек из пожара

В Екатеринбурге спасатели МЧС спасли 11 человек из пожара, случившегося в квартире. ЧП случилось вечером 29 апреля в доме на улице Таганской. Там произошло возгорание имущества в квартире на третьем этаже пятиэтажки. Огонь охватил 10 квадратных метров.
Из здания самостоятельно эвакуировались 45 человек, 15 из них — дети, сообщают в пресс-службе МЧС Свердловской области. Пожар сопровождался сильным задымлением, но пожарные смогли быстро ликвидировать очаг возгорания.
— Сотрудники МЧС при помощи спасательных устройств из задымленных помещений спасли 11 человек из них 5 детей. В результате происшествия пострадал 1 человек, — уточняют в пресс-службе.
К тушению пожара привлеклись четыре единицы спецтехники и 14 человек личного состава.
Это не первый пожар в Екатеринбурге в эти длинные выходные. На улице Кондратьева днем 29 апреля загорелся частный деревянный дом. К счастью, никто не пострадал ни от дыма, ни от огня. Спасатели быстро прибыли на вызов и ликвидировали возгорание.