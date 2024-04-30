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В реках Пермского края 29 апреля утонули два мужчины

Тела погибших передали сотрудникам полиции.

Cпасатели извлекли из рек Пермского края тела двух погибших мужчин 29 апреля, рассказали в Министерстве территориальной безопасности Прикамья.

«В реке Косьва в районе деревни Мочелята Добрянского округа утонул рыбак. Мужчина выпал из лодки. Его тело извлекли очевидцы», — рассказали в региональном минтербезе.

Ещё одного погибшего мужчину обнаружили в реке Вишере в посёлке Березовая Старица Красновишерского округа. Обстоятельства его смерти не уточняются.

Тела погибших достали из воды и передали сотрудникам полиции.

Сотрудники краевого минтербеза напоминают жителям Прикамья о необходимости быть крайне осторожными вблизи рек и озёр, а также при передвижении на лодках и других плавсредствах.