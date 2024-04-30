В реках Пермского края 29 апреля утонули два мужчины

Cпасатели извлекли из рек Пермского края тела двух погибших мужчин 29 апреля, рассказали в Министерстве территориальной безопасности Прикамья.
«В реке Косьва в районе деревни Мочелята Добрянского округа утонул рыбак. Мужчина выпал из лодки. Его тело извлекли очевидцы», — рассказали в региональном минтербезе.
Ещё одного погибшего мужчину обнаружили в реке Вишере в посёлке Березовая Старица Красновишерского округа. Обстоятельства его смерти не уточняются.
Тела погибших достали из воды и передали сотрудникам полиции.
Сотрудники краевого минтербеза напоминают жителям Прикамья о необходимости быть крайне осторожными вблизи рек и озёр, а также при передвижении на лодках и других плавсредствах.