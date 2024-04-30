В Омской области молния попала в дом

Инцидент случился в городе Тюкалинске. По словам местных жителей, в посёлке Октябрьский 28 апреля в частный дом попала якобы шаровая молния. На момент попадания, в доме никого не было, но соседи слышали сильный взрыв.
Из-за удара молнии в доме сгорел телевизор и роутер. Судя по всему, дом пострадал от удара обычной молнии, которая и вывела из строя технику.
Отметим, что наука считает шаровую молнию крайне редким природным явлением, которая существует всего несколько десятков секунд. Существует множество гипотез, по каким причинам возникает шаровая молния, но ни одна из них не получила полного признания в научной среде.
Отметим, что по данным Авиалесохраны, в мае 2024 года в Омской области ожидается повышенная угроза возникновения пожаров. Способствовать этому будет сухая и жаркая погода.